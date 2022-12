Borsa | Milano chiude in rialzo con Europa | corre Tim

Agenzia ANSA

Gli acquisti hanno premiato, tra gli atri, DiaSorin (+3,8%) che con un scatto finale ha chiuso in testa al Ftse Mib, Amplifon (+3%) e Cnh (+2,5%). Deboli invece tra i bancari Banco Bpm ( - 2,4%), ...Ladi(+0,31%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato, con gli investitori che scommettono su rialzi dei tassi d'interesse ... Borsa: Milano apre in rialzo (+0,79%) (ANSA) - MILANO, 01 DIC - La Borsa di Milano (+0,31%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. In netto calo i rendimenti dei ...L'ultimo indice Ftse Mib a 24.685 punti (ANSA) - MILANO, 01 DIC - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna lo 0,31% a 24.685 punti. (ANSA).