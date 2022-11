Torna l’appuntamento con le Stelle di Natale dell’Ail di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEra l’anno 2000, quando grazie all’impegno della fondatrice Stefania Mottola, l’AIL diiniziava a creare nuove prospettive di impegno sul territorio sannita, allo scopo di sostenere la ricerca scientifica per combattere le leucemie, i linfomi e il mieloma. L’idea fu riconosciuta e apprezzata su tutto il territorio della nostra provincia. Anche quest’anno, infatti, potrai avere la tua Stella dicon una donazione minima di 12 euro i giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre. Nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi, AIL ha deciso di non incrementare questo valore, consapevole del difficile momento economico e certa di poter contare sempre sul supporto di chi non vuole far mancare aiuto e assistenza ai pazienti e alle famiglie. Anno dopo anno,è possibile grazie alla collaborazione di ...