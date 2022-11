Noemi | vittima di bodyshaming | tutta colpa di un meme

... la prima ad intervenire è stata Maria Grazia Madone, la figlia di Anna Manuguerra,di ... L'avvocataGenovese ha fatto un excursus sulla letteratura, partendo dal Premio Nobel Annie Ardeau,...'Dentro di noi c'è molta rabbia per ciò che avvenuto " spiegano -e Lussianna (le figlie ndr) ... cognato e sorella della, la via da percorrere per ottenere un risarcimento sembra sempre ...Noemi ha raccontato un momento che l'ha particolarmente segnata. Questo è avvenuto nel 2018 a seguito di un meme. Le sue parole.La cantante 40enne vuota il sacco sull’ossessione alimentare che l’ha dominata per anni e sul body shaming dice: «Sono stata una vittima».