Il Fatto Quotidiano

... in presenza di "eccezionali", può applicare un aumento fino al 30% del valore del ... sul caso della moglie e della figlia di un dipendentein seguito ad un incidente sul lavoro. Le ...... che lui per vari motivi rifiutava " la mattina dello scorso 18 novembre l'hanno trovato...che il ritardo sia dovuto al tentativo di eliminare eventuali discrepanze sui tempi e sulle, ... Morto in circostanze misteriose Vyacheslav Taran, magnate russo delle criptovalute: il suo elicottero è precipitato Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La versione ufficiale parla di «apparente suicidio», ma la vicenda squarcia un velo su una realtà inquietante: il trattamento degli «irregolari» nei centri di detenzione giapponesi ...