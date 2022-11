Kadyrov attacca papa Francesco ma la Pace passa dal Vaticano

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Secondo il leader ceceno Ramzan«è rimasto vittima della propaganda». Questo è quanto ha dichiarato il leader islamista ceceno dopo che il Pontefice alla rivista dei gesuiti americani America Magazine aveva ricordato quello che ovvio (se non per alcuni), ovvero che in questa guerra c’è un invasore (la Russia) e un invaso (l’Ucraina): «Quando parlo dell’Ucraina, parlo di un popolo martoriato, perché ho molte informazioni sulla crudeltà delle truppe che entrano. In genere, i più crudeli sono forse quelli che sono della Russia ma non sono della tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via. Certamente, chi invade è lo Stato russo». Sul suo canale Telegram dove non manca di postare di continuo aggiornamenti trionfalistici sul conflitto russo- ucraino ha anche scritto: «Tutti sono profondamente religiosi tra ...