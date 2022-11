Davide Rebellin è morto | il ciclista è stato travolto e ucciso da un camion

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Vicenza. L’ennesima tragedia sulla strada nella giornata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, che ha creato un vuoto incolmabile nel mondo degli appassionati dello sport e della bici. La vittima è, il ben noto campione di ciclismo,a 51 anni perchéda undurante una sua traversata sull’asfalto. Un impatto devastante, che non gli ha lasciato scampo: è deceduto sulla strada Regionale 11, nel territorio del Comune di Montebello Vicentino. Muore il campione di ciclismoLe ricostruzioni sono ancora frammentarie, e le indagini in corso, ma pare che il mezzo pesante in quel momento stesse uscendo dal vicino svincolo autostradale, e l’avrebbe quindi colpito ementre si trovava in sella alla sua ...

L'ennesima tragedia della strada., 51 anni, è stato travolto da un camion ed è morto lungo la strada Regionale 11, nel territorio del comune di Montebello Vicentino. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente il ...L'ex ciclista, 51 anni, è morto oggi in un incidente stradale nel vicentino .era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion , nei pressi dello svincolo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Davide Rebellin è morto oggi in un incidente stradale nel vicentino. L'ex campione di ciclismo, 51 anni, era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion, nei pressi dello ...