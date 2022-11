Coppa del Mondo | Goggia esordisce in discesa | “Una liberazione tornare”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La prima prova cronometrata in vista delle due discese didelFemminile dilibera di venerdì e sabato a Lake Louise e seguite domenica da un superG è andata alla austriaca Nina Ortlieb in 1.50.27. Dietro di la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter ex aequo in 1.51.21. Miglior azzurra e nono tempo in 1.51.98 per Elena Curtoni. Sofia, che nella scorsa stagione vinse tutte e tre le gare di Lake Louise, ha fermato i cronometri su 1.52.49, ventesima, dopo una prova di sola prima presa di contatto con la pista. Oggi e giovedì altre due prove. “Ho sbagliato in due punti cruciali dove sono andata talmente larga da non fare i salti successivi – ha dettodopo la prova -. E’ stata unaavere finalmente aperto il cancelletto dopo tutta questa ...

Social Media Soccer

... ma la prima partitapaese scandinavo è stata giocata solo sei anni dopo, in seguito all'invito della Svezia. Nove calciatori norvegesi provenivano dal Mercantile FK, che aveva vinto la...Da Cr7 a Dybala, passando per Morata, Neymar e Trapp L'Italia non c'è, ma ci si può consolare guardando i bellipallone. Tra i 780 calciatori in Qatar per lamondo (26 per ogni Nazione), ecco i più sexy da non perdere di vista per il loro fisico scultoreo, tatuato, affascinante. Da Cristiano Ronaldo ad Alvaro Morata, da Neymar a Paulo Dybala, ... La RFEF lancia una collezione NFT della Coppa del Re L’ Isis e Al-Qaeda chiedono ai propri adepti e affiliati di boicottare il Mondiale in Qatar. Lo rivela il Meir amit intelligence and terrorism information center ( Itic) – gruppo di ricerca con sede i ...La Yamashita, classe ‘86, dopo la Coppa del mondo femminile Under 17 del 2016 e del 2018 e il Mondiale 2019 in Francia, nonché le Olimpiadi estive 2020, è stata la prima donna a regolare una partita ...