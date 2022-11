Casa Circondariale | accordo per i piccoli visitatori | intesa per uno spazio di gioco e creatività

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sensibilità ed attenzione nei confronti dei minori che accedono alladi Capodimonte per visitare i genitori che vi sono ristretti”. E’ quanto emerso stamani in relazione alla volontà della Direzione dellasannita di confermare loadibito a ludoteca a disposizione deipiùdel carcere, quelli nella fascia d’età tra i 2 e i 14 anni che vivono il disagio della carenza di affetti genitoriali e le difficoltà immaginabili di approccio ad una struttura di restrizioni. Loaperto 12 mesi or sono, proprio a favore di questi minori, ha in parte esaurito la propria funzione perché iin visita hanno riempito di fatto le pareti di disegni, ...