Bomba - carta all' ambasciata ucraina a Madrid | un ferito

Un impiegato dell'ambasciata ucraina a Madrid è rimasto ferito dopo aver manipolato un pacchetto risultato essere una probabile: lo hanno affermato fonti della polizia spagnola alle agenzie Efe e Afp. La persona coinvolta nell'episodio ha ricevuto assistenza sanitaria, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. .Un impiegato dell'ambasciata ucraina a Madrid è rimasto ferito dopo aver manipolato un pacchetto risultato essere una probabile: lo hanno affermato fonti della polizia spagnola alle agenzie Efe e Afp. La persona coinvolta nell'episodio ha ricevuto assistenza sanitaria, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.Un impiegato dell’ambasciata ucraina a Madrid è rimasto ferito dopo aver manipolato un pacchetto risultato essere una probabile bomba-carta: lo hanno affermato fonti della polizia spagnola alle ...Un dipendente dell’ambasciata ucraina a Madrid è rimasto leggermente ferito da un’esplosione avvenuta nel suo ufficio mentre aveva in ...