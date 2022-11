Un regalo di Natale nel metaverso con CellarVerse

(Di martedì 29 novembre 2022) Regalare una buona bottiglia di vino aè sempre una valida alternativa, ma la novità da oggi, è la possibilità di poterlo fare anche nel. Come? Grazie ad un’idea di, la prima Azienda che lancia gratuitamente le cantine nele consente di poter regalare, acquistare e conservare una bottiglia anche nella realtà virtuale. L’acquisto di un NFT sul marketplace.io) legato ad una bottiglia “Christmas Edition” di una delle cantine Partners, dà infatti diritto a far parte della Community. L’utente potrà riscattare quando vuole la bottiglia che nel mentre verrà conservata presso la cantina Partners. La bottiglia sarà comunque sempre possibile visionarla nella propria cantina virtuale. A differenza di altri competitors, ...

