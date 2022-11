Tir sbanda sul ghiaccio e finisce di traverso | le auto evitano lo scontro

Paura in autostrada dove a causa del ghiaccio un autoarticolato ha perso il controllo. L'autista è stato abile ad evitare di finire sulla careggiata opposta 29 novembre 2022L'incidente in un'area di cantiere in direzione ...Paura in autostrada dove a causa del ghiaccio un autoarticolato ha perso il controllo. L'autista è stato abile ad evitare di finire sulla ...FALCONARA - Una scena catastrofica, inconcepibile, che solo un destino diabolico poteva disegnare. Un’ambulanza triturata da un tir ribaltato, i corpi di un giovane autista soccorritore ...