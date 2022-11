(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo la chiusura delle indagini delsui conti della, la Procura federale della FIGC ha chiesto – e ottenuto – gli atti degli inquirenti per appurare che le condotte della dirigenza del club bianconero non siano rilevanti dal punto di vista sportivo. Il procuratore capo Giuseppe Chiné deve ora analizzarli per capire se sia possibile aprire un nuovo fascicolo dopo l’assoluzione degli undici club e dei 59 dirigenti sotto accusa per il caso plusvalenze, tra i quali c’erano appunto i vertici dellaAgnelli, Paratici, Arrivabene, Nedved e Cherubini. Le loro condotte furono considerate legittime per l’impossibilità di stabilire il reale valore di un calciatore al momento della cessione, ma la presenza di nuovi elementi come intercettazioni o documenti ufficiali potrebbe rimescolare le carte ...

Una situazione che preoccupa e non poco le dirigenze, ma anche la Figc che in seguito a queste eventualista pensando di introdurre una sanzione di 2 punti in classifica che potrebbe scattare ...La passata amministrazione ragionava in termini di. Noi dobbiamo ragionare in termini di regole e opportunità. Tutto deve essere integrato al meglio e funzionale, anche l'auto ... Penalizzazione, multe, squalifiche: cosa rischia la Juventus per l’inchiesta Prisma Se la variazione in bilancio non fosse stata determinante per l'iscrizione al campionato, le sanzioni (comma 1) si limiterebbero a una multa salata e all'inibizione dei dirigenti coinvolti, dunque ...La Procura federale ha richiesto gli atti dell'Inchiesta Prisma alla Procura di Torino. Atti che sono arrivati e verranno rianalizzati per vedere se ci sara ...