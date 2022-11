Pagelle Galles-Inghilterra 0-3 | Mondiali calcio 2022

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022)Ward, 5.5: disattento in porta nella ripresa, cade sotto i colpi degli attaccanti della nazionale inglese. Davies, 6: da terzino sinistro soffre gli inserimenti di Foden, ma riesce comunque nel tentativo di limitare i danni. (Dal 60? Morrell, 5: entra durante l’assedio inglese, non riesce a contrastare Rashford e poi Grealish.) Mepham, 6: il migliore al centro della difesa, nonostante la facilità delle reti inglesi nella ripresa. Rodon, 5.5: si perde Kane all’inizio della partita, soffre quando è puntato da Rashford. Williams, 6: resta in fase difensiva, attraverso la sua velocità contiene gli avversari. Esce infortunato. (Dal 37? C.Roberts) Ampadu, 6: in pratica agisce da centrale difensivo aggiunto, fa il suo lavoro davanti la difesae. Ramsey, ...