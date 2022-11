Manovra 2023 | Meloni | “Pronta a fare scelte anche se costano voti”

Leggi su tpi

(Di martedì 29 novembre 2022) Giorgiadifende lache il suo governo si appresta a presentare e si dicead “assumersi la responsabilità didellese dovesse costare in termini elettorali”. Il presidente del Consiglio, intervenendo in videocollegamento all’assemblea generale di Confindustra Veneto Est, ha aggiunto: “Siamo pronti aquello che è giusto per la Nazione e non per noi. Lo dimostrala scelta operata sul reddito di cittadinanza”. E ancora: “Ribadire con questa scelta che il governo intende ricostruire una cultura e un’etica del lavoro, e farlo insieme a chi fa impresa e chi produce, è un segnale importante”. Quella della Legge di bilancio perè stata finora una “corsa contro il tempo”, perché scritta e ...