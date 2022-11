Juventus | Rummenigge contro Agnelli | “È colpa sua…”

(Di martedì 29 novembre 2022) Laè ormai in una crisi nerissima. Poche ore dopo il crollo dell’intero CdA e della nomina di Gianluca Ferrero nel ruolo di nuovo presidente bianconero, fanno riflettere le dichiarazioni dell’ex interista Karl Heinz. Il dirigente del Bayern Monaco si era infatti lasciato andare a dichiarazioni particolarmente fortii bianconeri., le parole di“Le crisi economiche del Barcellona e delladimostrano come la Superlega fosse la mossa della disperazione. La Champions League resta la competizione più amata. Ancora non capisco per Andrea, che mi ha sempre dato l’idea di essere una persona intelligente, abbia agito così”. L’ex giocatore dell’Inter ha poi ...

...Karl - Heinzha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera per parlare dello stato di salute del mondo del calcio. Parole dure nei confronti del presidente della, Andra ...(ITA), 25 campioni del mondo: Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, ... Locatelli, Olmi (1938); Bergomi, Marini, Bordon, Oriali, Altobelli (1982); Matthaus,, ...Poche ore prima del terremoto in casa Juventus, Rummenigge si era lasciato andare a dichiarazioni forti contro i bianconeri e contro Agnelli La Juventus è ormai in una crisi nerissima. Poche ore dopo ...La Juventus è riuscita a recuperare tante posizioni in classifica, ma per Andrea Agnelli è arrivato un attacco frontale durissimo ...