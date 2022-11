Ischia | la rabbia e le polemiche

Leggi su velvetmag

(Di martedì 29 novembre 2022) Non si fermano ale ricerche dei 4 dispersi di via Celario, nella zona di Casamicciola alta, dopo la frana che il 26 novembre ha travolto molte case uccidendo 8 persone. E s’inaspriscono le. Soprattutto sulle parole del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin contro i “sindaci da arrestare“. I vigili del fuoco hanno setacciato metro dopo metro la zona dove si sono già rinvenute alcune vittime. Nella mattinata del 29 novembre alcune squadre hanno dato il cambio agli operatori che nelle scorse ore hanno lavorato senza sosta a. Tornano in attività i volontari per spalare il fango. Al momento le vittime accertate sono 8, ultima il giovane Michele Monti, 15 anni. I vigili del fuoco – 160 quelli in azione ormai da oltre 48 ore sull’isola – hanno concentrato la loro attività su via Celario, la strada che non ...