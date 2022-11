Roma | 3 - 3 in Giappone | Zaniolo e Shomurodov in gol | Abraham un fantasma

Altro giro, altro pareggio dellain. Ma mentre con il Nagoya era arrivato uno scialbo 0 - 0, questa volta contro i campioni dello Yokohama Marinos finisce con un pirotecnico 3 - 3, con i giallorossi capaci di recuperare ...Secondo spareggio su due partite inper Mourinho che domani farà ritorno a. Dodici giorni di vacanza per tutti, poi il ritiro in Portogallo. Cosa va: L'ingresso di Zaniolo. Nicolò ha ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...I ringraziamenti dello Special One attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho) La tournée giappon ...