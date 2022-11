Proteste in Cina | sui fogli bianchi quello che non si può dire

(Di lunedì 28 novembre 2022) Mentre continuano a crescere i contagi di coronavirus in, che oggi hanno raggiunto un nuovo record con 40.052 casi in 24 ore, si allarga il fronte dellecontro la rigida politica Zero ...

I mercati scontano in generale le notizie in arrivo dalla: diverse le manifestazioni di ... Secondo le, proprio i controlli lanciati dalle autorità locali per garantire l'isolamento dei ...Mentre continuano a crescere i contagi di coronavirus in, che oggi hanno raggiunto un nuovo record con 40.052 casi in 24 ore, si allarga il fronte dellecontro la rigida politica Zero Covid delle autorità che costringe larghe fette di ...Roma, 28 nov. (askanews) - Mentre continuano a crescere i contagi di coronavirus in Cina, che oggi hanno raggiunto un nuovo record con 40.052 casi ...(Teleborsa) - La Cina raggiunge un nuovo record di contagi da Covid-19 ma l'esasperazione di tre anni di pandemia sta sfociando in pesanti proteste contro il governo di Xi Jinping e la politica di ...