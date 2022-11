Perché il travel blogging è un problema

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 28 novembre 2022) Scopro che a Gerusalemme ci sono state delle esplosioni leggendo il post di una coppia diblogger. Rassicurano i follower sulle loro condizioni di salute e ricordano a tutti che ci sono già passati, che erano a Parigi quando c’è stato l’attacco al Bataclan. Non sono i primi, e nemmeno saranno gli ultimi, a mettersi in primo piano su uno sfondo di tragedia, appena sfocato. Anni fa, lessi di un terremoto tra le righe di promozione di un blogger che era appena giunto nel paese in questione, ad una buona distanza spazio temporale dalla tragedia. E ancora, le semplici gallerie piene di foto di baci sovrapposti a monumenti e luoghi sacri come scenografie di polistirolo, resi pezzi d’arredamento di una storia pre-confezionata in un piano editoriale e concordata precedentemente con il cliente, tendenzialmente una struttura alberghiera o un ufficio per il turismo. ...