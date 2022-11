Mondiali Qatar 2022 | Corea del Sud-Ghana 2-3

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 3-2 ladel Sud in un match del gruppo H deidi, disputato all’Education City Stadium di Al-Rayyan. Doppio vantaggio degli africani nel primo tempo grazie ai gol di Salisu al 24? e Kudus al 34?, nella ripresa ini trovano il pareggio grazie alla doppietta di Cho Gue-Sung, a segno al 58? e al 61?. Rete decisiva ad opera ancora di Kudus che al 68? realizza il 3-2 finale. In classifica ilaggancia a quota 3 il Portogallo,ferma a uno insieme all’Uruguay. Funweek.

Il Senegal ha fatto il suo dovere contro il Qatar ma la classifica impone agli africani di vincere o, in caso di pareggio, sperare in un ko dell'Olanda con uno scarto tale che permetta ai Leoni della... L'ormai imminente ritorno del ds Piero Ausilio dai Mondiali in Qatar farà tornare di stretta attualità i rinnovi dei contratti in casa Inter. È chiaro che gli occhi di tutti siano puntati su Milan Skriniar, che ancora deve dare una risposta alla... Dopo il 3-3 tra Camerun e Serbia, un'altra partita da mille emozioni al Mondiale. All'Education City Stadium di Al Rayyan il Ghana supera la Corea del Sud con il risultato di 3-2, decisiva la doppietta di Kudus.