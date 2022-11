Mazzocchi | intervento perfettamente riuscito

Il gol viene però annullato dopo undel Var: un giocatore del Como era entrato in area. ... Al 13' prima conclusione del Sudtirol , con: Guarna blocca. Gli altoatesini, al 15', ...... il laterale della Salernitana Pasqualesarà costretto ad un lungo stop: il giocatore nella giornata di ieri si è sottoposto ad unper ricostruire il legamento collaterale del ...Sono ormai passati mesi da quando il Consiglio Comunale approvò un documento che conteneva proposte e richieste per la sanità ospedaliera e territoriale ma il silenzio regna sovrano. Massa Marittima: ...«Giorno 1». Pasquale Mazzocchi apre gli occhi dopo un riposo pomeridiano che ha seguito l'intervento chirurgico al ginocchio destro e prende subito lo smartphone: pollice in ...