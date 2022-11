“Mia moglie | in stato di gravidanza | sobbalza ad ogni buca | via Realcelsi abbandonata”

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 27 novembre 2022) Buche da 35 centimetri, strada dissestata, asfalto saltato, pozzanghere larghe come tre vasche da bagno che nascondono il pericolo. Viaè una strada lunga diversi chilometri, appartenente al vasto territorio del comune di Monreale, in una zona periferica. Una strada che non è stata interessata dai diversi interventi di ripristino del manto come avvenuto invece per tantissime altre arterie comunali. Già un anno fa, nel novembre del 2011, avevamo riportato il disagio lamentato da numerosi residenti. Oggi è il signor Alessandro la Mantia a denunciare il degrado della frazione, soprattuto per i danni causati dalla condizione del manto stradale. “Io ho rotto i braccetti e la scatola guida della mia automobile. Ho segnalato la difficoltà di trasportare in auto mia, inavanzato di ...