LIVE – Avellino-Taranto 1-0 | Serie C 2022 2023 | girone C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 27 novembre 2022)si contenderanno i tre punti in palio domenica 27 novembre in occasione della quindicesima giornata delC di. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:30. Scontro di medio bassa classifica tra i padroni di casa, diciassettesimi a quota 13, in piena zona retrocessione, e gli ospiti, sopra di appena 3 punti, ma 4 posizioni, in centro classifica, a sole due lunghezze dalla zona play off. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match. DOVE SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F51-0 (31? rig. Trotta) 60? – Occasioni da una parte e dall’altra, ma i tiri sono entrambi ...

) . Ammonizioni: al 20' pt Diaby A. (Taranto), al 26' pt Antonini Lui M. (Taranto), al 30' pt Romano A. (Taranto), al 32' pt La Monica G. (Taranto). Formazioni ufficiali(4 - 3 - 1 -......30 FeralpiSalò - Trento 17:30 Padova - Renate 17:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C Audace Cerignola - Viterbese 2 - 0 (Finale) ACR Messina - Turris 0 - 0 (*)- Taranto 1 - 0 (*) Crotone - Latina ...