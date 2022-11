La Fed terrorizza le borse e si temono crolli

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 27 novembre 2022) La Fed torna a far paura. La Banca Centrale degli Stati Uniti continua la sua battagli contro l’inflazione e la strada è quella dell’aumento dei tassi di interesse. Fino a quando? Inflazione. Una parola che negli ultimi decenni abbiamo ascoltato, o letto, tante volte, ma che non ci ha mai trasmesso grandi timori. Per decenni, infatti, è rimasta all’interno di uno steccato di assoluta normalità e quasi ci siamo dimenticati della sua presenza. Da qualche settimana quello steccato è stato distrutto. L’inflazione è deflagrata e con lei i conti di milioni di famiglie e di centinaia di migliaia di imprese, in Europa e nel mondo. I beni primari hanno raggiunto soglie mai toccate in precedenza e l’orizzonte è fosco. Intanto la Fed… La Fed spaventa ancora In un’economia globale dove uno starnuto in Cina viene udito perfettamente negli Sati Uniti, vi sono dei punti di riferimento. Sono sempre ...