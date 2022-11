Ischia ancora nel fango Trovati 5 corpi | anche quello di una bimba  

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - Il lavoro incessante dei soccorritori ha portato a trovare il corpo della quarta vittima della frana a Casamicciola Terme, sull'isola di. Non si conoscono dettagli del ritrovamento. Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari lavorano lungo via Celario, dove alle 5 di sabato mattina si è riversata sulle case una massa di, rocce e destriti dal monte Epomeoa mani nude. I soccorritori hanno estratto dalla quinta vittima. Secondo quanto apprende AGI, si tratterebbe di un adolescente, forse il fratellino dellatrovata in tarda mattinata. Della stessa famiglia facevano parte una bambina di 21 giorni e la madre, rinelle scorse ore. In mattinata, idi una anziana e di una bambina di 5/6 anni sono ...

c'èun forte vento, ma il cielo è limpido. Per tutta la notte i Vigili del Fuoco hanno lavorato con carabinieri, polizia e protezione civile, servendosi di generatori elettrici, per ...Continuano i lavori per sgomberare i passaggi stradali dal fango, chescende dalle strade verso i punti più bassi dei centri abitati colpiti dalla frana. Numerose anche le carcasse di automobili da rimuovere. Al lavoro decine di mezzi ...A Casamicciola si scava nel fango che restituisce cadaveri e ora dopo ora fa calare ogni speranza. In parallelo assistiamo alla solita polemica del giorno dopo. È stato usato troppe volte per un titol ...Sale a due il numero delle vittime accertate del maltempo a Casamicciola: è stato trovato il corpo di una bimba di circa 6 anni, oltre a quello della 31enne Eleonora Sirabella ...