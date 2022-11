Highlights e gol Monterosi-Foggia 1-1 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Glie i gol di, match valevole per la quindicesima giornata delC del campionato di, in cui e due formazioni non sono andate oltre un pareggio per 1-1 che ha permesso loro di spartirsi la posta in palio: il gol di Giuseppe Nicolao ha risposto all’iniziale vantaggio firmato da Damiano Cancellieri. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.