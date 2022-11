Foggia | ucciso un 21enne Sarebbe stato fermato un ragazzo di 17 anni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 novembre 2022) Le forze dell’ordine hanno appena iniziato a mettere insieme tutte le informazioni ma le prime notizie che arrivano da, rivelano il nome della vittima. Aveva solo 21e si chiamava Nicola Di Rienzo, il giovanea colpi d’arma da fuoco presso il parco di via La Piccirella, a pochi metri dalla parrocchia Beata Vergine Maria. Tutto da verificare, tutto da comprendere, come anche si dovrà capire se è davvero possibile che si muoia a 21, in pieno giorno. Il giovane èraggiunto da diversi colpi (almeno quattro), per lui non c’ènulla da fare. E la vicenda si fa ancora più drammatica. Perchè secondo le ultime notizie arrivate da, l’assassinoun minorenne. Il giovane, avrebbe inseguito la sua vittima nel ...