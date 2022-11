“E la felicità | prof?” debutta a Bari Oggi

Leggi su noinotizie

(Di domenica 27 novembre 2022) Di seguito il comunicato: Unessore di Lettere immerso nella quotidianità di un’immaginaria classe, macroverso del mondo adolescenziale, di cui racconta paure, sogni e speranze. Domenica 27 novembreal Teatro Kismet E la?, nuova produzione Teatri diin collaborazione con la Cooperativa sociale I bambini di Truffaut, tratta dall’omonimo successo editoriale di Giancarlo Visitilli, pubblicato da Einaudi editore. L’Opificio per le Arti barese ospita una doppia replica domenica dello spettacolo con la regia di Visitilli e di Riccardo Spagnulo, in programma alle ore 18 (in scena Riccardo Spagnulo) e alle ore 21 (in scena Luigi D’Elia). Lo spettacolo si inserisce nella programmazione della Stagione 2022.23 del Teatro Kismet, curato da Teresa Ludovico. “A volte c’è il rischio di ...