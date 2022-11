C' era una volta la Groenlandia

Leggi su panorama

(Di domenica 27 novembre 2022) La terra dell’estremo nord ha perso finora 5 mila miliardi di tonnellate di ghiaccio. La sua metamorfosi ha effetti drammatici sugli Inuit, sulla loro cultura e sulla natura di quei luoghi. Per non parlare di certi virus che si stanno risvegliando. Benvenuti nella prima linea della guerra al riscaldamento globale. Si chiama, un’enorme calotta di ghiaccio grande sette volte l’Italia contornata da un intrico indecifrabile di fiordi. I suoi abitanti, 57 mila anime di origine Inuit, trovano posto nelle uniche zone abitabili, qualche isolotto qua e là lungo la costa, circondato da uno dei mari più freddi del pianeta. Per loro, insieme con il ghiaccio che si scioglie a un ritmo sette volte più veloce di 25 anni fa, a dissolversi è un intero mondo. Nella storia, non abbiamo altri esempi di esseri umani che nell’arco della loro vita hanno subìto cambiamenti così ...