WWE | Bray Wyatt fa riferimento a The Fiend per la prima volta dal suo ritorno

(Di sabato 26 novembre 2022) Ilè diventato uno dei momenti clou della carriera diin WWE durante il suo primo periodo di permanenza nella compagnia., ieri sera, ha fatto un promo sul ring durante SmackDown. Ha detto di essere bravo a comprendere la percezione che le persone hanno di lui e di aver lasciato che le sue emozioni avessero la meglio su di lui due settimane fa nello show blu. Ieri seraha affermato di non essere responsabile dell’attacco avvenuto la scorsa settimana a SmackDown. Ha detto che la gente voleva vedere The, ma lui non lascerà che i suoi demoni prendano il controllo su di lui. Lo schermo gigante ha poi mostrato Zio Howdy e la persona misteriosa ha riproposto i ricordi del passato dicome Eater of the Worlds e il padrone della ...

This week, WWE managed to incorporate more 'Uncle Howdy' stuff, stick in a 'Fiend' mention and tie LA into the tale too. Good work. You know what's coming next here, don't you Wyatt will agree to ...Mancava solo l'opinione dello psichiatra di Bray Wyatt, storyline assurda svelata durante l'ultima puntata di Smackdown ...