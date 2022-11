Traffico Roma del 26-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 novembre 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione Buon pomeriggiocomplessivamente scorrevole sulla rete della cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari sulla Flaminia sempre possibile code per lavori all’altezza di via dei Due Ponti in direzione del raccordo sulla tangenziale abbiamo rallentamenti di lieve entità all’altezza della Salaria in direzione di San Giovanni si tratta di un incidente incidente anche in via della Maglianella con le code registrate nelle due direzioni altro incidente in viale di Tor di Quinto all’altezza di Corso Francia inevitabili le difficoltà di circolazione al centro e da piazza della Repubblica la volta di San Giovanni il corteo indetto dall’Associazione nonunadimeno coinvolte le principali strade dell’esquilino per cui via Cavour via Merulana via dello Statuto Piazza Vittorio Emanuele Filiberto ...