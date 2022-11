Qatar 2022 | Beretta | «Polemiche? Inutile parlare adesso»

(Di sabato 26 novembre 2022) Le parole di Mariosulledi: «Serve onestà intellettuale,parlarne oggi dopo non aver detto niente per 12 anni» Mario, ex tecnico di Parma, Torino e Brescia e oggi coordinatore dello You Sport Fc, squadra del CSI milanese modello di inclusione e che comprende tanti giocatori di provenienza da tutti i contenti, ha parlato a Tuttosport sullee gli scandali di questi giorni su. Di seguito le sue parole. «Mi sembraparlarnea dodici anni dall’assegnazione. In questi dodici anni cosa è stato fatto? E leggo che molti nuovi stadi insono stati realizzati da aziende europee, alcune anche italiane. ...

... pagelle Polonia Arabia Saudita Le pagelle dei protagonisti del match tra Polonia e Arabia Saudita, valido per la il secondo turno del girone C dei mondialiTOP: al termine del primo tempo:...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadium 974 va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale intra Francia e ...DOHA (Qatar) - L'incredibile esordio delle Furie Rosse a Qatar 2022 non verrà dimenticato così facilmente. La Spagna ha annientato il Costa Rica con un sonoro 7-0 ma durante la conferenza stampa alla ...Con Emma D’Aquino, conduttrice di “Amore Criminale”, e la scrittrice Michela Murgia, “Tv Talk” - il programma condotto da Massimo Bernardini, in onda sabato 26 novembre, alle 15, su Rai 3 - dedica l’a ...