Calciomercato Roma | il Valencia è pronto a riscattare Kluivert

(Di sabato 26 novembre 2022), ilha deciso diJustindai giallorossi: l’olandese ha convito Gattuso Ilha deciso il futuro di Justin. Il calciatore olandese è in prestito dalla, ma vorrebbe rimanere in Spagna, dove ha convinto Gattuso. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Tempo, gli spagnoli sono pronti a riscattarlo: serve un’offerta da 10 milioni per far dire di sì ai giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E di lui in particolare ha parlato su.it in diretta su TV Play Gabriele La Manna, ... La Manna ha parlato proprio del giocatore dellacome possibile rimpiazzo di Leao: 'Fossi nella ...Juventus, ecco l'offerta per Zaniolo Nicolò Zaniolo ©LaPresseLa Juventus, come detto, non lo ha mai perso di vista e sarebbe pronta a formulare una nuova offerta per convincere la...Tra le società di Serie A più vigili e attive sul calciomercato c'è certamente la Roma, che ha già chiuso il primo acquisto con l'ingaggio di Ola Solbakken dal Bodø. Un altro profilo che piace a ...Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato della Roma da qui ai prossimi mesi. Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato della Roma da qui ai prossimi mesi.