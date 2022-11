Beach volley | World Tour 2022 FINALE TUTTA AZZURRA! Ranghieri Carambula e Lupo Rossi scrivono la storia a Torquay!

(Di sabato 26 novembre 2022) Le favole esistono e ogni tanto, da qualche parte del mondo, c’è qualche mano fatata che le scrive e fa in modo che diventino realtà. Mai due coppie italiane avevano disputato unadel. Accadrà domani mattina sulla sabbia di Torquay, un posto lontanissimo dall’Italia ma che per un’ora parlerà solo la nostra lingua grazie a quattro ragazzi che arrivano da una stagione non facile, che hanno dovuto prendere decisioni non facili e che si sono presi una bella soddisfazione all’inizio di una nuova avventura: Alex, Adrian, Danilee Enrico. fino a qualche tempo fa la eventualesarebbe statacontroe invece lo ...

In Aggiornamento: Derby azzurro in finale. Ottime notizie per ilitaliano arrivano da Torquay (Australia), dov'è in corso di svolgimento l'ultimo evento " Challenge " delPro Tour 2022 . Dopo aver brillantemente superato fase a gironi e ottavi di ...Lupo/Rossi, invece, si sono imposti con un secco 2 - 0 sui padroni di casa Hodges/Svhubert giocando il miglior match del loro torneo. Due set in fotocopia che hanno visto sempre avanti la coppia ...Ranghieri-Carambula e Lupo-Rossi accedono ai quarti di finale nella tappa del World Tour 2022 di Beach Volley in scena a Torquay ...