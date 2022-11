«Avvicinarsi al fuoco? Me la sento» spiega l’attrice e regista | che in Forever Young rievoca un amor fou giovanile dal finale tragico e che | nella vita | ha una relazione con il protagonista del suo film | Sofiane Benaccer | accusato di violenze

notiziediprato.it

... con un connazionale in via Pistoiese e quando ha vistouna macchina della polizia ha ... Addosso lo straniero aveva infatti un revolver caricato con 6 cartucce e pronto al. L'uomo è ...A ottobre il Tribunale aveva disposto il divieto di comunicare e dialla donna a meno ... Sul posto è stato immediato l'intervento dei vigili dele della Capitaneria di Porto di Genova ... Fermato dalla polizia mentre cammina in strada con un revolver pronto a fare fuoco [notiziediprato.it] Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Ne parlano anche altre fonti E' stato denunciato a piede libero dai carabinieri l'uomo che martedì ha dato fuoco alla compagna dopo averla cosparsa di alcol. Nei confronti dell'uomo è stato emesso ...