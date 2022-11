Violenza sulle donne | la “lezione” di Mattarella Meloni | «Rifinanzieremo le Case Rifugio»

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Lacontro leè un’aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali. Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme. Tuttavia, per troppe, il diritto ad una vita libera dallanon è ancora una realtà». Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro lesullacontro le«Le cronache quotidiane – prosegue il capo dello Stato nella sua dichiarazione – ne danno triste testimonianza e ci ricordano che ci sono Paesi dove anche chi ...

2022 - 11 - 25 15:09:32 Anche a Venezia un flash mob: i muri del silenzio Anche in Laguna va in scena un flash mob in occasione della Giornata mondiale contro ladonne. È il progetto ' I Muri del Silenzio ' di Mjriam Bon e Giusy Versace. Dieci gondole hanno sfilato lungo il Canal Grande restituendo al pubblico dieci immagini fotografiche in ...... proseguendo il suo impegno nella promozione dei principi di inclusione e valorizzazione delle diversità, nonché nella prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e. L'azienda ...Blow the whistle on violence against women vuole spostare l’attenzione dal silenzio al rumore dei dati ancora oggi riportati e sulle diverse forme che la violenza può assumere. Come Attraverso ...(Teleborsa) - Il Gruppo Acea aderisce alle iniziative di sensibilizzazione per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proseguendo il suo impegno ...