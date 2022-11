Un’ex gieffina attacca Wilma | Patrizia e Sarah | “iniziano a cadere le maschere”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo la reazione di Guendalina che ha difeso dal pettegolezzo diil fratello Edoardo Tavassi, arriva anche la reazione didel Grande Fratello Vip 7 Guendalina Tavassi ha difeso suo fratello Edoardo dal pettegolezzo in Casa traGoich,Rossetti eAltobello definendole “streghe, false e megere invidiose”. Poco dopo a darle ragione è intervenuta su Instagram una ex vippona del Gf Vip 7, che ha lasciato la Casa del reality show il 10 ottobre scorso. Si tratta di Pamela Prati. Dopo le parole di Guendalina, infatti, è arrivata anche la sua reazione. La sorella di Tavassi ha espresso la sua opinione sulle tre donne: “Io odio la falsità della gente. Se uno ti sta sulle pal*e, e deve essere motivato, io ...

