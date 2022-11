Novara | inghiotte hashish | grave un bambino di 18 mesi

(Di venerdì 25 novembre 2022) commenta Aundi un anno e mezzo è ricoverato all'ospedale Maggiore per aver ingerito della droga, probabilmente. Il piccolo, residente in città, era stato portato al pronto ...

Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara per aver ingerito della droga, probabilmente hashish. Il piccolo, residente in città, era stato portato al pronto soccorso la scorsa notte dal padre, presentava sintomi di alterazione. E' successo giovedì notte, sul fatto stanno indagando i Carabinieri dopo essere stati allertati dai medici del Maggiore.