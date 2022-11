Il “GF Vip” non si ferma e raddoppia | lo scontro con “Ballando con le stelle”

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) Mediaset corre ai ripari e propone al sabato due puntate del GF Vip con Alfonso Signorini. Secondo le ultime indiscrezioni, a dicembre due puntate del popolare reality di Canale 5 dovrebbero essere collocate nelle giornate di Sabato 10 e 17 dicembre, andandosi a scontrare rispettivamente con una partita dei Mondiali e con la semifinale dicon le. GF Vip a dicembre: doppio appuntamento al sabato Con la distribuzione in Rai dei Mondiali in Qatar, l’intera programmazione televisiva sta subendo continue modifiche ai palinsesti per adeguarli all’andamento dei campionati calcistici. Per questa ragione, il doppio appuntamento del Grande Fratello Vip è stato momentaneamente sospeso lasciando in onda la sola puntata del lunedì, e rimandando l’emissione del giovedì al periodo post-mondiali. Al sabato, però, Rai 1 continua a rimanere accesa grazie ...