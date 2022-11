I colori dell’autunno 2022 | ecco le nuance di tendenza per i capelli

(Di venerdì 25 novembre 2022): saranno ancora icaldi a impreziosire le nostre chiome nella stagione fredda, privilegiando rossi ramati, biondi chiari e castani scuri L’autunno si apre all’insegna delle tonalità avvolgenti, in grado di accarezzare le nostre chiome conbrillanti. Lediriprendono le sfumature e la magia del foliage, che possiamo ammirare in natura. Chi punta a colorare iprivilegia tonalità ammalianti, con soluzioni che si inseriscono a pieno titolo nella palette dei rossi ramati, dei biondi e soprattutto dei castani, intensi e seducenti, di cui possiamo scoprire le colorazioni più attuali su www.garnier.it/colorazione/castano. Tutte pazze per il castano: dal golden al deep brown Pensate per chi desidera tonalità più scure, ma sicuramente ...

AD Italia

... con le colline e le vigne "in posa", vestite con idel ... terre dove il sole d'accende le fiammate rosse e gialle del ...Sorseggiando un vermuth a Cuneo Se arrivate a Cuneo all'ora'...D'altronde, finché la base'unghia resta scoperta, non si va ...tende ad allontanarsi dal bianco per andare verso i, il ...anche per il nero che sembra non essere più limitato all'e ... Milano, i colori dell'autunno in un appartamento di 55 mq dal design minimal