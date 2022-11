Giandavide De Pau – I tre cold case al vaglio e il dubbio che volesse rivendere i video con i femminicidi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Non si fermano le indagini suDe Pau, il 51enne accusato di tre, gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla procura di Roma, stanno indagando su tre: delitti di prostitute che ricevevano in casa. Nel febbraio 2010 in via Pietro Rovetti, a Torpignattara, fu trovato il corpo di una donna cinese di circa 30 anni, strangolata, nel novembre 2009 in via Squillace, vicino Capannelle, una 55enne fu massacrata con un tubo di ferro. Si indaga anche sulla morte di una ragazza nigeriana, ancora non identificata, accoltellata diverse volte nell’ottobre del 2012 su via Aurelia e gettata in una discarica. Il Dna di De Pau verrà confrontato con quelli inseriti nella banca dati nazionale. C’è la questione deigirati duranti gli omicidi delle donne cinesi in via ...