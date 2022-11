Elisabetta Canalis | allenamento estremo in tutina maculata per addominali e glutei perfetti

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 25 novembre 2022)svela il segreto per avere un corpo tonico e muscoloso come il suo: tanto duro e faticoso esercizio fisico. La showgirl italiana, che ora vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, dedica molto tempo agli allenamenti che la portano ad avere un fisico asciutto e tonico a 44 anni (quasi 45). Tanto sudore e tanta fatica per l’ex velina che ha mostrato sui social degli allenamenti intensi per arrivare ad ottenere degliscopiti e deisodi. Il tutto con un set sportivo che ha fatto impazzire i follower: leggins aderenti e reggiseno gym con fantasia ghepardo.sa bene come prendersi cura del suo corpo… e del suo aspetto. La showgirl italiana, nata in Sardegna, ha condiviso alcuni video in cui ha mostrato ...