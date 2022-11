Coppa Davis | colpo di teatro Italia con Matteo Berrettini? “Miracolo? Giocherei con una gamba sola…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022)potrebbe giocare la semifinale di? L’ipotesi non è assolutamente da scartare. Il tennista romano non è sceso in campo contro gli USA a causa di un problema fisico. La scorsa settimana aveva comunicato che non avrebbe preso parte all’evento ma si è comunque recato a Malaga insieme ai compagni per essere di supporto al gruppo. Nella giornata odierna, però, l’azzurro si è presentato sul Centrale per svolgere un nuovo allenamento (dopo quello di mercoledì) sotto gli occhi di capitan Filippo Volandri. Come riporta Eurosport, il 26enne ha sostenuto 80 minuti di scambi con uno sparring partner locale, sciorinando anche qualche sorriso e qualche smorfia di dolore per il piede sinistro che non è ancora al top della condizione. Successivamenteha ...