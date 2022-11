Amadeus | quando svelerò i big Superospiti | spunta il nome clamoroso

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ospite della Milano Music Week,ha svelato alcuni dettagli sull Festival di Sanremo 2023. Ventidue i big che verranno svelati il 4 dicembre nel TG.1 delle 13.30. A questi si aggiungeranno altri tre selezionati tra Sanremo Giovani e Area Sanremo. Alla domanda su come ha selezionato i brani, il direttore artistico del Festival ha spiegato: "Questo è il mio concetto: quello che rimane è la canzone, io devo partire dalla canzone. Rimane per sempre e la storia ci insegna questo, le canzoni portano al successo gli artisti.” Al Festival tornano gli ospiti internazionali. Voci di corridoio parlano dei One Republic, Bruce Springsteen, Sting e se il conduttore facesse il colpaccio con Jennifer Lopez, Lady Gaga o Madonna non sarebbe male. "Mi piacerebbe - spiega- recuperare la presenza di artisti internazionali ospiti al Festival di ...

