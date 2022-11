(Di giovedì 24 novembre 2022) "Vladimirè determinato a ridurre le infrastrutture energetiche ucraine in macerie. Hache se non può prendere l'con la forza, congelerà il paese". Lo ha detto l'ambasciatrice ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto l'ambasciatrice americana all', Linda Thomas - Greenfield, parlando in Consiglio di Sicurezza. E ribadendo che glistanzieranno altri 400 milioni di dollari in aiuti militari a ...Intanto, il segretario di StatoAntony Blinken ha annunciato altri 400 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev. Brimstone 2, il potente regalo del Regno Unito all'Ucraina che promette di ... Usa a Onu, Putin deciso a 'congelare' l'Ucraina Il transito del greggio russo attraverso l’oleodotto Druzhba sul territorio ucraino verso l’Europa è ripreso regolarmente. Lo ha reso noto il portavoce della società russa Transneft, Igor Dyomin, ...Il consiglio di sicurezza Onu sull'Ucraina, ribadisce che ''gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono proibiti dal diritto umanitario internazionale''.