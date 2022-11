(Di giovedì 24 novembre 2022) Tre storie, che si intrecciano a tre squadre di basket femminile su tre angoli del pianeta : Roma, New York e Beirut., dal 25 novembre in esclusiva su, racconta come le ...

Gazzetta del Sud

Tre storie, che si intrecciano a tre squadre di basket femminile su tre angoli del pianeta : Roma, New York e Beirut., dal 25 novembre in esclusiva su, racconta come le protagoniste sfidano stereotipi e discriminazioni usando lo sport, non professionistico e giocato nei campi di strada, come mezzo ...Sulla piattaformasarà disponibile in esclusiva il docufilm "", opera prima della regista Domiziana De Fulvio, un documentario girato fra l'Italia, gli Stati Uniti e il Libano e ... SisterHood, su Raiplay le donne che sfidano stereotipi e discriminazioni Tre storie, che si intrecciano a tre squadre di basket femminile su tre angoli del pianeta : Roma, New York e Beirut. Sisterhood, dal 25 novembre in ...Il servizio pubblico con i suoi canali e le testate giornalistiche su radio, tv e web, per la ricorrenza del 25 novembre, propone momenti di riflessione e contenuti dedicati. Eccoli nel dettaglio ...