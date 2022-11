Sigarette | aumento di 20 centesimi | da gennaio accise al 40% Rincari anche per sigari | tabacco riscaldato e trinciato

Al momento non è dato sapere a quanto ammonterà l'dei prezzi delle. Il rincaro è contenuto nella prima bozza della Legge di Bilancio , in uno dei 136 articoli. Nel comunicato stampa ...L'delleIl governo dichiara guerra. Nella bozza della manovra spunta infatti l'dell'accisa sulle. Nel 2023 l'incremento si attesterà a 36 euro per mille. ...Il prezzo delle sigarette aumenta dal 2023. Dal prossimo mese di gennaio, infatti, le accise sui tabacchi saliranno al 40%. Un aumento che, tradotto nel prezzo finale delle sigarette, ...A partire dal primo gennaio 2023 salirà il costo delle sigarette. Le accise verranno rideterminate, così come si evince ...