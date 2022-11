Mondiali Qatar 2022 | Svizzera-Camerun | Uruguay-Corea del Sud e Portogallo-Ghana | Orario e Canale RAI

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 novembre 2022) Per i, nella mattinata e nel pomeriggio di oggi si svolgono tre incontri:ecco a che ora e dove vederli e le probabili formazioni. Oggi 24 novembre per idiscendono in campodel Sud e. Gli incontri della mattinata e del pomeriggio si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sule formazioni. Gli incontri di oggi in televisionesi gioca oggi alle 11:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai ...