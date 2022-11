“GF Vip 7” | Edoardo Tavassi litiga e minaccia di lasciare la Casa

Leggi su tvzap

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il rientro nelladi Attilio Romita, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Charlie Gnocchi, che sono rimasti per due settimane separati in albergo, non è servito a rasserenare gli animi al “GF Vip 7”. Altri scontri nel loft di Cinecittà, dove l’atmosfera è incandescente. Stavolta la lite è scoppiata trae Sarah Altobello. Alla modella infatti non piace il modo di scherzare del videomaker e glielo ha fatto presente. Ne è venuto fuori un duro scontro: la new entry hato anche diil gioco. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip 7”, Patrizia Rossetti rientra ine spiffera tutto sulla quarantenaha avuto una brutta lite con Sarah Altobello al “GF Vip 7” e in seconda battuta ha ...