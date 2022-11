Calcio | Mondiali 2022 Osman Bukari segna ed esulta come Ronaldo L’asso portoghese non la prende bene

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gesto incredibile da parte dinella parte finale del match tra Portogallo e Ghana valido per la fase a gironi deidiche si stanno svolgendo in Qatar. Subito dopo la rete del 3-2 che ha ridato speranza ai compagni all’89’, il numero 11 degli africani, che era subentrato da poco dalla panchina, si è indirizzato verso la bandierina e ha deciso dire con il “Siuu” tipico di Cristiano. CR7, che si era da poco seduto in panchina, ha assistito alla scena e non ha decisamente presoquesto gesto. L’attaccante lusitano ha espresso tutta la sua frustrazione alzando il braccio e guardando con un’occhiataccia verso il terreno di gioco. Qui di seguito il video di quanto accaduto. VIDEO ...

